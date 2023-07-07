Чоловік у Полтаві образив військових та похвалився відео у мережі

Військові "зіпсували йому настрій"

В Україні стався черговий скандал з військовими. Не встигла країна відійти від кричущого випадку в Буковелі, як подібний інцидент стався вже в Полтаві. Там молодик напав з образами на представників ЗСУ.

Про це розповів офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан.

Він опублікував скріншот із відео, яке, до речі, досі перебуває у відкритому доступі. На ньому можна побачити, як чоловік вступає в суперечку з військовими і всіляко намагається їх спровокувати, називаючи "чайками" та іншими словами.

Все тому, що, за його словами, військові "зіпсували йому настрій" та "піддали психологічному навантаженню", попросивши пред’явити документи. На запитання представників Збройних сил про те, чому він не служить, була досить дивна відповідь "не хочу вбивати людей за гроші".

До речі, Штефан помітив цю фразу і поставив питання "тобто для нього мос***і не вороги".

Словесна суперечка закінчилася непристойним жестом у бік офіцерів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Хмельницькому священики УПЦ МП побили чоловіка у військовій формі.

Також ми повідомляли, що таксист у Харкові заявив, що "України не існує".