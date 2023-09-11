Отсрочка от мобилизации: кого могут забронировать в Украине осенью

Документы на бронирование работника подает работодатель

Получение отсрочки от мобилизации возможно разным образом. Первый — из-за состояния здоровья, например для лечения острого течения болезни. Другой – это бронирование. Во время официальной мобилизации (после последнего продления на 90 дней) в Украине до 15 ноября 2023 года действует ряд правил для желающих забронировать работников.

Согласно постановлению Кабмина от января 2023 определены особенности бронирования во время действия военного положения. На такое бронирование имеют право:

военнообязанные из разных органов власти и самоуправления,

те, кого предприятия нуждаются в выполнении мобилизационного задания,

учреждения, работающие на армию или другие военные структуры — предоставление услуг или производства,

критически важные для экономики и обеспечения населения предприятия.

Срок действия бронирования – максимум 6 месяцев. Количество военнообязанных, которых может забронировать предприятие (учреждение и организация) не должно превышать 50%. Если такая потребность существует, она должна быть обоснована. Отметим, что предприятия топливно-энергетического комплекса, утвержденные Минэнерго, не имеют ограничений по количеству работников под бронь.

Нельзя забронировать некоторых военнообязанных с дефицитными военными навыками. В частности, это будут люди с военно-учетными специальностями связанными с двигателями ракет, управлением ракетами и силовыми агрегатами ракетных комплексов, стрелковые, разведывательные специальности, связанные с боевыми машинами, артиллерией, инженеры, разнообразные летные и авиационные специальности, в том числе и ремонтные, специалисты защиты информации, радионавигационной связи, средств РЭБ и другие.

Список дефицитных специальностей для офицеров, рядовых, сержантов и старшин

Специальность отмечается в военном билете. В подтверждение бронирования конкретного работника и наличия отсрочки с указанием ее продолжительности должна быть выдержка из приказа Министерства экономики.

Пример выдержки о бронировании

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мобилизация в Украине не прекращается из-за полномасштабного российского вторжения. Повестки продолжают выдавать — это могут быть повестки как на проверку данных или прохождение военно-врачебной комиссии, так и на мобилизацию. Такую повестку выдают только после прохождения медицинского обследования.