Погиб украинский герой-разведчик: он поднимал флаг над освобоженной Снигирёвкой
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Андрей вернулся в Украину в феврале 2022 года, чтобы стать в защиту страны
Украина на фронте каждый день теряет своих героев. Среди них в первую неделю сентября погиб Андрей Орлов — Герой Украины, поднявший флаг нашего государства над освобожденной Снигирёвкой Херсонской области. Мужчина погиб 6 сентября.
До 2014 Андрей Орлов работал в международной корпорации. У мужчины была возможность не участвовать в боевых действиях — он был частично годен в военное время, однако решение защищать государство он принял самостоятельно. В 2014 году ушел в батальон "Донбасс". Служба в зоне АТО проходила до 2017 года. Второй раз стал в ряды украинской армии с начала полномасштабного вторжения, был разведчиком. На момент, когда россия напала на Украину, Андрей был далеко от нашей страны, но принял решение, что должен стать на защиту государства снова.
Андрей с позывным "Сармат", отличался своей смелостью. Он лично поднял флаг над зданием райадминистрации в Снигирёвке после ее освобождения. В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский вручил Андрею звезду Героя Украины. Журналистка Анастасия Нагорная вспоминает свое знакомство с героем и то, как доделывали сюжет наскоро, ведь ей сбросили видео как "Сармат" вешает флаг на острове Потемкинской, еще до того, как было сообщено, что Украина вернула эту территорию: "Мы не акцентировали, но это Сармат повесил там флаг".
У героя остались мать, жена, пятнадцатилетний сын. Через несколько месяцев в конце октября ему исполнилось бы 40 лет. Родные вспоминают его как очень умного и ответственного человека. "Мне грех было когда-нибудь жаловаться на сына", — говорит мать Елена. Старший сержант Андрей Орлов погиб во время разведки вблизи села Одрадокаменка в Херсонской области, умер в больнице в Бориславе.
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