Погиб украинский герой-разведчик: он поднимал флаг над освобоженной Снигирёвкой

Андрей вернулся в Украину в феврале 2022 года, чтобы стать в защиту страны

Украина на фронте каждый день теряет своих героев. Среди них в первую неделю сентября погиб Андрей Орлов — Герой Украины, поднявший флаг нашего государства над освобожденной Снигирёвкой Херсонской области. Мужчина погиб 6 сентября.

До 2014 Андрей Орлов работал в международной корпорации. У мужчины была возможность не участвовать в боевых действиях — он был частично годен в военное время, однако решение защищать государство он принял самостоятельно. В 2014 году ушел в батальон "Донбасс". Служба в зоне АТО проходила до 2017 года. Второй раз стал в ряды украинской армии с начала полномасштабного вторжения, был разведчиком. На момент, когда россия напала на Украину, Андрей был далеко от нашей страны, но принял решение, что должен стать на защиту государства снова.

Андрей Орлов скинул фото со звездой Героя своему сыну

Андрей с позывным "Сармат", отличался своей смелостью. Он лично поднял флаг над зданием райадминистрации в Снигирёвке после ее освобождения. В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский вручил Андрею звезду Героя Украины. Журналистка Анастасия Нагорная вспоминает свое знакомство с героем и то, как доделывали сюжет наскоро, ведь ей сбросили видео как "Сармат" вешает флаг на острове Потемкинской, еще до того, как было сообщено, что Украина вернула эту территорию: "Мы не акцентировали, но это Сармат повесил там флаг".

Вручение Орлова звание Герой Украины

У героя остались мать, жена, пятнадцатилетний сын. Через несколько месяцев в конце октября ему исполнилось бы 40 лет. Родные вспоминают его как очень умного и ответственного человека. "Мне грех было когда-нибудь жаловаться на сына", — говорит мать Елена. Старший сержант Андрей Орлов погиб во время разведки вблизи села Одрадокаменка в Херсонской области, умер в больнице в Бориславе.

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