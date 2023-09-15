Учитель избил школьника ногами на глазах у одноклассников: мнения в сети разошлись (видео)

В сети некоторые украинцы встали на сторону преподавателя

В одной из школ Ровенской области учитель применил к детям силу. Мужчина при всем классе избивал мальчика ногами пока одноклассники смеялись и снимали происходящее на телефоны.

Видео опубликовал журналист Константин Андриюк. По его словам, делом уже занимается полиция.

На кадрах видно, как мужчина в спортивной форме и кепке таскает за волосы ребенка и бьет его ногами. Мальчик плачет и закрывает голову руками, приседая на пол. Как выяснилось, рукоприкладством занимался учитель физкультуры в школе села Хотын Ровенской области. Педагог криком приказывал ребенку встать, но тот в страхе лишь сильнее закрывал голову руками и вжимался в стену.

Происходящее на виде снимали одноклассники избитого ребенка. Один из них даже улыбался, что видно в начале видео. Никто из учеников не попытался заступиться за мальчика и не сделал учителю ни единого замечания о том, что тот ведет себя неподобающим образом.

"Полиция занялась мужчиной, как только они увидели это видео в интернете. Работники ювенальной превенции Ровенского РУП уже работают на месте происшествия", — добавил Андриюк.

В комментариях под видео мнения украинцев разделились. Одни считают, что учитель ни при каких обстоятельствах не имел права избивать ребенка, другие же утверждают, что мальчик мог обидеть одноклассников, поэтому заслужил такое наказание. А некоторые предположили, что дети просто сильно достали учителя.

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