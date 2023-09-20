Грабили веками: лишь в двух музеях рф нашли сотню тысяч экспонатов из Украины

Большая часть артефактов представляет лишь историческую ценность, но есть там и изделия из золота и драгоценностей

В российских музеях оказалось огромное количество музейных экспонатов, которые были украдены с территории Украины. В основном их вывозили до провозглашения независимости, однако есть и многочисленные исключения.

Как сообщается в материал Texty, около 110 тысяч музейных экспонатов были обнаружены лишь в онлайн-коллекциях Эрмитажа и Государственного исторического музея.

При этом речь идет даже не о картинах, оружии и предметах искусства, поскольку их сложно идентифицировать. Большинство из упомянутых артефактов являются непримечательными кусками керамики или орудий труда, однако есть и изделия из золота и драгоценностей.

"Вывезенные находки призваны продемонстрировать не только мифическую связь современной россии с Русью, но и глубокие исторические корни россиян, пытающихся присвоить даже древнюю историю Украины, эпоху палеолита, трипольскую культуру, античную и скифскую эпоху", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее значительное количество исторических объектов были утрачены во времена Московского царства, а затем и Российской империи. Зачастую их стихийно крали российские военные или же изымали организовано для передачи в московские музеи.

Эксперты отмечают, что большинство из них вернуть на историческую родину невозможно, поскольку в момент вывоза юридически территория Украины находилась в составе Российской империи, а затем СССР.

При этом спустя сотни лет российская политика относительно украины не изменилась и после 2014 года тысячи экспонатов были украдены с оккупированных территорий.

Для того чтобы начать их возвращать, необходимо каким-то образом составить список похищенного. Минкульт сообщал о том, что какая-то работа по этому поводу ведется, но с 2014 года и по сей день какого-либо результата не было.

Как сообщалось ранее, после подрыва Каховской ГЭС из-за резкого падения уровня воды было найдено уже немало интересных вещей — немецкие каски, пистоли и церковь Покрова. На территории национального заповедника "Хортица" уже обнаружили несколько сотен археологических находок, среди самых интересных — стеклянные бомбы, обломки средневековых бутылок и другое.