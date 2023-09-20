Грабували століттями: лише у двох музеях росії знайшли сотню тисяч експонатів з України

Більшість артефактів становить лише історичну цінність, але є там і вироби із золота та коштовностей

У російських музеях виявилася величезна кількість музейних експонатів, які були вкрадені з України. Здебільшого їх вивозили до проголошення незалежності, проте є й численні винятки.

Як повідомляється в матеріалі Texty, близько 110 тисяч музейних експонатів були виявлені лише в онлайн-колекціях Ермітажу та Державного історичного музею.

При цьому йдеться навіть не про картини, зброю та предмети мистецтва, оскільки їх складно ідентифікувати. Більшість із згаданих артефактів є непримітними шматками кераміки чи знарядь праці, проте є й вироби із золота та коштовностей.

"Вивезені знахідки покликані продемонструвати не тільки міфічний зв’язок сучасної росії з Руссю, а й глибоке історичне коріння росіян, які намагаються привласнити навіть давню історію України, епоху палеоліту, трипільську культуру, античну та скіфську епоху", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільша кількість історичних об’єктів була втрачена за часів Московського царства, а потім і Російської імперії. Найчастіше їх стихійно крали російські військові чи вилучали організовано передачі у московські музеї.

Експерти зазначають, що більшість із них повернути на історичну батьківщину неможливо, оскільки в момент вивезення юридично територія України перебувала у складі Російської імперії, а згодом СРСР.

При цьому через сотні років російська політика щодо України не змінилася і після 2014 року тисячі експонатів було вкрадено з окупованих територій.

Щоб почати їх повертати, необхідно якимось чином скласти список викраденого. Мінкульт повідомляв про те, що якась робота з цього приводу ведеться, але з 2014 року й досі жодного результату не було.

Як повідомлялося раніше, після підриву Каховської ГЕС через різке падіння рівня води було знайдено вже чимало цікавих речей — німецькі каски, пістолі та церкву Покрови. На території національного заповідника "Хортиця" вже виявили кілька сотень археологічних знахідок, серед найцікавіших — скляні бомби, уламки середньовічних пляшок та інше.