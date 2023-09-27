"Пекти раків": этот фразеологизм в украинском языке значит совсем не то, что кажется

На самом деле раки там совсем не при чем

Очень хорошо, что с каждым месяцем число украиноговорящих людей неуклонно увеличивается. Но еще лучше, когда они также прилагают усилия, чтобы сделать свою речь чище и богаче.

К примеру, не каждый значит про такой интересный украинский фразеологизм как "пекти раків". О нем рассказывает образовательный портал "Корисно знати".

Фраза "пекти раків" на самом деле не имеет ничего общего с раками. Ее применяют для описания случая, когда кто-то краснеет от стыда или других чувств. Также встречаются такие синонимы как "пашіти вогнем", "червоніти по самі вуха", "горіти від сорому", "зайнятися рум’янцем".

Эту фразу стоит знать каждому, ведь она довольно распространена в литературе и часто встречается на ВНО.

А вот несколько примеров ее использования в предложении:

Іван мовчки пiк ракiв i згадував свою ганьбу.

— Ти бачила, Оленко, як Сава раки пік? Не знав, куди очі діти

І директор, і вчителі запитально дивились на Курила. А він пік раків посеред кімнати.

Він оповідає, а я печу раків від сорому.

Бувають в житті моменти, що змушую пекти раків за свої вчинки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про другой интересный украинский фразеологизм, — что значит фраза "хоч вовк траву їж".