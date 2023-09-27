"Пекти раків": цей фразеологізм в українській мові означає зовсім не те, що здається

Насправді раки там зовсім ні до чого

Дуже добре, що з кожним місяцем кількість україномовних людей неухильно зростає. Але ще краще, коли вони також докладають зусиль, щоб зробити свою мову чистішою і багатшою.

Наприклад, не кожен означає про такий цікавий український фразеологізм як "пекти раків". Про нього розповідає освітній портал "Корисно знати".

Фраза "пекти раків" насправді не має нічого спільного з раками. Її застосовують для опису випадку, коли хтось червоніє від сорому чи інших почуттів. Також зустрічаються такі синоніми як "пашіти вогнем", "червоніти по самі вуха", "горіти від сорому", "зайнятися рум’янцем".

Цю фразу варто знати кожному, адже вона є досить поширеною в літературі і часто зустрічається на ЗНО.

А ось кілька прикладів її використання у реченні:

Іван мовчки пiк ракiв i згадував свою ганьбу.

— Ти бачила, Оленко, як Сава раки пік? Не знав, куди очі діти

І директор, і вчителі запитально дивились на Курила. А він пік раків посеред кімнати.

Він оповідає, а я печу раків від сорому.

Бувають в житті моменти, що змушую пекти раків за свої вчинки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про інший цікавий український фразеологізм, — що означає фраза "хоч вовк траву їж".