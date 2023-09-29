Забудьте фразу "вешать лапшу на уши": как правильно этот фразеологизм звучит в украинском языке

Есть немало интересных украинских фразеологизмов с похожим значением

С каждым месяцем украиноговорящих людей становится все больше и больше, однако вместе с тем появляется и серьезная проблема суржика и кальки из русского языка.

К примеру, многие говорят "вішати лапшу на вуха", допуская прямой перевод русского фразеологизма, однако в украинском языке тоже есть свой фразеологизм с таким же значением. О нем рассказывает образовательный портал "Мова – ДНК нації".

"Вешать лапшу на уши", — так говорят для описания ситуации, когда кого-то обманывают, скрывают настоящее положение дел. Это очень известный русский фразеологизм, и многие, переходя на украинский язык, начинают говорить "вішати лапшу на вуха". Однако правильно говорить "замилювати очі".

Также можно использовать синонимы "заговорити зуби", "пускати дим в очі", "дурити голову", "забивати баки", "збивати з пантелику".

И вот несколько примеров, как использовать в предложении фразу "замилювати очі":

Ти мені, старій, очі не замилюй,— підвищила раптом голос мадам, аж усі притихли.

Перш ніж замилювати комусь очі подумайте про наслідки, коли ця людина дізнається правду.

Ніколи не попадав у таке фальшиве положення, де би мусив крутити, вибріхуватись, як то кажуть, милити очі.

Що впадало в око на цьому засіданні? По-перше. Ніякого прикрашування дійсності, ніякого замилювання очей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что значит другой интересный украинский фразеологизм "пекти раків".