Забудьте фразу "вішати лапшу на вуха": як правильно цей фразеологізм звучить українською мовою

Є чимало цікавих українських фразеологізмів зі схожим значенням

З кожним місяцем україномовних людей стає дедалі більше, проте водночас постає й серйозна проблема суржику та кальки з російської мови.

Наприклад, багато хто говорить "вішати лапшу на вуха", допускаючи прямий переклад російського фразеологізму, проте в українській мові також є свій фразеологізм із таким самим значенням. Про нього розповідає освітній портал "Мова – ДНК нації".

"Вешать лапшу на уши", — так кажуть для опису ситуації, коли когось обманюють, приховують справжній стан справ. Це дуже відомий російський фразеологізм, і багато хто, переходячи на українську, починає говорити "вішати лапшу на вуха". Однак правильно говорити "замилювати очі".

Також можна використовувати синоніми "заговорити зуби", "пускати дим в очі", "дурити голову", "забивати баки", "збивати з пантелику".

І ось кілька прикладів, як використовувати у реченні фразу "замилювати очі":

Ти мені, старій, очі не замилюй,— підвищила раптом голос мадам, аж усі притихли.

Перш ніж замилювати комусь очі подумайте про наслідки, коли ця людина дізнається правду.

Ніколи не попадав у таке фальшиве положення, де би мусив крутити, вибріхуватись, як то кажуть, милити очі.

Що впадало в око на цьому засіданні? По-перше. Ніякого прикрашування дійсності, ніякого замилювання очей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що означає інший цікавий український фразеологізм "пекти раків".