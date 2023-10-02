"Мазати п’яти салом": лишь единицы знают значение этого фразеологизма

Далеко не каждый может сразу правильно сказать, что значит эта фраза

Все чаще можно услышать вокруг украинскую речь, и это определенно радует. Однако когда украинский язык чистый и богатый, — это еще лучше.

И обогатить его можно, к примеру, фразеологизмом "мазати п’яти салом". Что он значит, рассказывает образовательный портал Dovidka.biz.ua.

Это довольно редкий фразеологизм и далеко не каждый сразу может правильно сказать, что он значит.

Фразу "мазати п’яти салом" применяют для описания ситуации, когда кто-то готовится убежать, отступиться от чего-то задуманного, бросить начатое из страха и т.д. Синонимами этого фразеологизма являются фразы "накивати п’ятами", "давати тягу", "змотувати вудки".

А вот несколько примеров, как фразеологизм "мазати п’яти салом" используется в предложении:

— А чого нам боятися окупантів! Ми дома, нехай вони бояться, бо не сьогодні-завтра, а доведеться п'яти салом намазувати.

Ото і кажу, захищай свій диплом і намазуй п'яти салом.

Я не з тих, хто, потрапивши в оточення чи ще в якусь скруту, намазують п'ятки салом і кидають своїх.

А я, батьку, не збираюсь мастити смальцем п'яти.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, как правильно заменить в украинском языке российский фразеологизм "вешать лапшу на уши".