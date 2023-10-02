"Мазати п’яти салом": лише одиниці знають значення цього фразеологізму

Не кожен може відразу правильно сказати, що означає ця фраза

Все частіше можна почути навколо українську мову, і це безперечно радує. Однак коли українська мова чиста і багата, — це ще краще.

І збагатити її можна, наприклад, фразеологізмом "мазати п’яти салом". Що він означає, розповідає освітній портал Dovidka.biz.ua.

Це досить рідкий фразеологізм і далеко не кожен одразу може правильно сказати, що він означає.

Фразу "мазати п’яти салом" застосовують для опису ситуації, коли хтось готується втекти, відступитись від чогось задуманого, кинути почате зі страху тощо. Синонімами цього фразеологізму є фрази "накивати п’ятами", "давати тягу", "змотувати вудки".

А ось кілька прикладів, як фразеологізм "мазати п’яти салом" використовується у реченні:

— А чого нам боятися окупантів! Ми дома, нехай вони бояться, бо не сьогодні-завтра, а доведеться п'яти салом намазувати.

Ото і кажу, захищай свій диплом і намазуй п'яти салом.

Я не з тих, хто, потрапивши в оточення чи ще в якусь скруту, намазують п'ятки салом і кидають своїх.

А я, батьку, не збираюсь мастити смальцем п'яти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, як правильно замінити українською мовою російський фразеологізм "вішати лапшу на вуха".