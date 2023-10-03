Военный билет не нужен, но есть нюанс: как будут брать на работу военнообязанных женщин

Одна из категорий женщин может стать на учет по собственному желанию

Женщины с медицинским и фармацевтическим образованием, которые теперь обязаны стать на учет в ТЦК, смогут устраиваться на работу без предъявления военного билета в течение следующих трех лет. Однако в этом случае есть важный нюанс.

Об этом "Телеграфу" рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. Он объяснил, что в целом постановка на учет ни коим образом не связана с мобилизацией.

"Постановка на военный учет женщин-медиков и фармацевтов определена в Законе "О воинской обязанности и военной службе" еще с 1992 года. В пункте 11 ст.1 меняли перечень специальностей, но в результате на сегодняшний день мы имеем почти то же, что и 31 год назад — обязательному военному учету подлежат женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, окончившие заведения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получившие медицинскую или фармацевтическую специальность", — сказал Истомин.

Он также добавил, что по желанию могут стать на учет женщины, чьи специальности родственны соответствующей военно-учетной специальности, перечень которых утвержден Минобороны.

"До 31 декабря 2026 женщины с медицинским и фармацевтическим образованием смогут трудоустроиться на работу без предъявления военного билета. Однако при принятии на работу их будут предупреждать, что предприятие обязано уведомить о них территориальный центр комплектования", — объяснил Истомин.

Важно отметить, что выезд за пределы Украины военнообязанным женщинам-медикам не запрещен. Ограничения распространяются только на некоторые категории государственных служащих и должностных лиц.

О мобилизации женщин и студентов, отсрочке для нардепов и восполнении потерь, читайте в среду, 4 октября на сайте "Телеграф" в интервью со спикером Полтавского военкомата.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский объяснил нюансы выезда женщин, стоящих на воинском учете, за границу.