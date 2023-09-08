Женщин, стоящих на воинском учете, выпустят за границу, но не всех: разъяснение

Никаких правил менять пока не собираются

В Раде объяснили, как будет действовать запрет на выезд женщин за границу после 1 октября. Там уточнили, что это будет касаться не всех, кто встанет на воинский учет.

Так, по информации члена парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представителя президента в Верховной Раде Федора Вениславского, которую он озвучил в комментарии "РБК-Украина", ограничения на выезд за границу будут касаться только мобилизованных женщин, а не всех, кто будет стоять на военном учете.

"Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы, в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения", — отметил Вениславский.

А вот для женщин, которые просто стоят на воинском учете, по словам депутата, никаких ограничений на выезде нет и этот вопрос даже пока не рассматривается. Он также обратил внимание на то, что и сейчас есть женщины, стоящие на военном учете и никаких ограничений в выезде за границу для них не установлено.

Напомним, что с 1 октября работницы некоторых сфер будут обязаны зарегистрироваться в военкоматах. О том, кого это коснется и как будет происходить вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, как женщинам подготовиться к службе и возможной мобилизации.