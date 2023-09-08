Жінок, які стоять на військовому обліку, випустять за кордон, але не всіх: роз’яснення

Жодних правил міняти поки не збираються

У Раді пояснили, як діятиме заборона на виїзд жінок за кордон після 1 жовтня. Там уточнили, що це стосуватиметься не всіх, хто стане на військовий облік.

Так, за інформацією члена парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представника президента у Верховній Раді Федора Веніславського, яку він озвучив у коментарі "РБК-Україна", обмеження на виїзд за кордон стосуватимуться лише мобілізованих жінок, а не всіх, хто стоятиме на військовому обліку.

"Що стосується обмеження на виїзд за кордон для військовозобов'язаних жінок, то таке обмеження буде стосуватися виключно жінок, які вже мобілізовані, відповідно до тих чи інших мобілізаційних завдань. Оскільки ці жінки, набувши статусу військовослужбовців, набувають відповідні права та обмеження", — зазначив Веніславський.

А от для жінок, які просто стоять на військовому обліку, за словами депутата, жодних обмежень на виїзд немає, і це питання навіть поки що не розглядається. Він також звернув увагу на те, що і зараз є жінки, які стоять на військовому обліку і жодних обмежень у виїзді за кордон для них не встановлено.

Нагадаємо, що з 1 жовтня працівники деяких сфер будуть зобов’язані зареєструватися у військкоматах. Про те, кого це торкнеться і як буде відбуватися, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як жінкам підготуватися до служби та можливої мобілізації.