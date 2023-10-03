Військовий квиток не потрібен, але є нюанс: як братимуть на роботу військовозобов’язаних жінок

Одна з категорій жінок може стати на облік за власним бажанням

Жінки з медичною та фармацевтичною освітою, які тепер мають стати на облік у ТЦК, зможуть влаштовуватися на роботу без пред’явлення військового квитка протягом наступних трьох років. Однак у цьому випадку є важливий нюанс.

Про це "Телеграфу" розповів представник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. Він пояснив, що загалом постановка на облік жодним чином не пов’язана з мобілізацією.

"Постановка на військовий облік жінок-медиків та фармацевтів визначена у Законі "Про військовий обов’язок та військову службу" ще з 1992 року. У пункті 11 ст.1 змінювали перелік спеціальностей, але в результаті на сьогодні ми маємо майже те саме, що й 31 рік тому — обов’язковому військовому обліку підлягають жінки, придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), професійної вищої чи вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність", — сказав Істомін.

Він також додав, що за бажанням можуть стати на облік жінки, чиї спеціальності споріднені з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони.

"До 31 грудня 2026 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою зможуть працевлаштуватися на роботу без пред’явлення військового квитка. Однак при прийнятті на роботу їх попереджатимуть, що підприємство зобов’язане повідомити про них територіальний центр комплектування", — пояснив Істомін.

Важливо зазначити, що виїзд за межі України військовозобов’язаним жінкам-медикам не заборонено. Обмеження поширюються лише деякі категорії державних службовців і посадових осіб.

Про мобілізацію жінок та студентів, відстрочення для нардепів та поповнення втрат, читайте у середу, 4 жовтня на сайті "Телеграф" в інтерв’ю зі спікером Полтавського військкомату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що представник президента у Верховній Раді Федір Вениславський пояснив нюанси виїзду жінок, які стоять на військовому обліку, за кордон.