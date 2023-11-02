Вспышка гепатита А в Украине: в Минздраве сделали важное заявление

Украинцев призвали доверять исключительно официальным источникам информации

В Украине после сообщения о вспышке вирусного гепатита А в Винницкой области в сети начала распространяться информация о якобы вспышках этого заболевания и в других регионах. В то же время в Министерстве здравоохранения подчеркнули, что часть этих сообщений была фейками.

В Минздраве отметили, что информация о вспышке гепатита А в Ивано-Франковской области заведомо ложная. В министерстве подчеркнули, что такие сообщения являются частью вражеской ИПСО.

"В случае выявления случаев заболевания Министерство здравоохранения сообщит об этом на официальном сайте ведомства и страницах в социальных сетях. Доверяйте исключительно официальным источникам информации и не распространяйте ложную информацию", — подчеркнули в Минздраве.

Также отмечается, что на сегодняшний день на территории Ивано-Франковской области нет вспышки гепатита А. Все случаи, зарегистрированные на территории области, единичны и не имеют общей эпидемиологической связи.

По данным министерства, в течение октября в области было выявлено 12 случаев заболевания. Эти случаи не связаны между собой: люди инфицировались в разное время и по разным причинам. Соответственно, такое количество случаев за три недели не может быть квалифицировано как вспышка. В Минздраве подчеркнули, что вспышка инфекционной болезни – это несколько заболеваний инфекционной болезнью, связанных между собой общим источником и (или) фактором передачи инфекции.

В то же время в Минздраве отметили, что в Винницкой области действительно зафиксирована вспышка вирусного гепатита А. С 16 октября за медицинской помощью обратились 262 человека. В настоящее время в больницах остается 111 пациентов, 87 – выписали.

"Медиков, работающих в больницах с больными гепатитом А, работников экстренной медицинской помощи и специалистов общественного здоровья, задействованных в ликвидации вспышки, – вакцинировали. Прививки проводят также для круга контактных лиц. То есть родных и близких, с которыми пациенты с лабораторно подтвержденным диагнозом вирусного гепатита А контактировали накануне, проживают вместе или делят общий быт", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время источник вспышки гепатита А в Винницкой области не установлен. Учитывая длительный инкубационный период гепатита А (до 45 дней) инфицированный человек, который мог быть источником распространения инфекции, мог выздороветь. Пробы воды (централизованного, индивидуального водоснабжения и сточных вод) и смывы с рынков, проверка предприятий, производящих продукты питания, и их рабочих указывают на отсутствие постоянного источника вируса, который мог привести к вспышке.

Также в министерстве сообщили, что всего в Украине за 9 месяцев зарегистрировано 314 случаев этого заболевания. В 2022 году за весь год был зарегистрирован 281 случай. "Гепатит А постоянно регистрируется на территории Украины. Наиболее частой причиной является нарушение санитарно-гигиенических норм: плохо вымытые руки, использование или употребление загрязненной воды. Человек может инфицироваться, если выпьет зараженную воду или съест продукты, которые готовил больной", — подчеркнули в Минздраве.

Напомним, врач-инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий заявил, что вспышка гепатита А в Винницкой области — это не диверсия и об этом свидетельствует ряд определенных фактов. Сейчас есть несколько гипотез, откуда попал вирус и как он распространился.