Спалах гепатиту А в Україні: у МОЗ зробили важливу заяву

Українців закликали довіряти виключно офіційним джерелам інформації

В Україні після повідомлення про спалах вірусного гепатиту А у Вінницькій области мережею почала поширюватись інформація про начебто спалахи цього захворювання й в інших регіонах. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що частина цих повідомлень була фейками.

У МОЗ зазначили, що інформація щодо спалаху гепатиту А на Івано-Франківщині є свідомо неправдивою. У міністерстві підкреслили, що такі повідомлення є частиною ворожої ІПСО.

"В разі виявлення випадків захворювання Міністерство охорони здоровʼя повідомить про це на офіційному сайті відомства та сторінках у соціальних мережах. Довіряйте виключно офіційним джерелам інформації та не поширюйте неправдиву інформацію", — наголосили у МОЗ.

Також зазначається, що на сьогодні на території Івано-Франківської області немає спалаху гепатиту А. Усі випадки, зареєстровані на території області, є поодинокими та не мають спільного епідеміологічного звʼязку.

За даними міністерства, протягом жовтня в області виявили 12 випадків захворювання. Ці випадки не повʼязані між собою: люди інфікувались у різний час та через різні причини. Відповідно, така кількість випадків за три тижні не може бути кваліфікована як спалах. У МОЗ підкреслили, що спалах інфекційної хвороби – це декілька захворювань на інфекційну хворобу, повʼязаних між собою спільним джерелом та (або) фактором передачі інфекції.

Водночас у МОЗ зазначили, що на Вінниччині дійсно зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. З 16 жовтня за медичною допомогою звернулись 262 людини. Наразі у лікарнях залишається 111 пацієнтів, 87 – виписали.

"Медиків, які працюють в лікарнях з хворими на гепатит А, працівників екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоровʼя, задіяних у ліквідації спалаху, – вакцинували. Щеплення проводять також для кола контактних осіб. Тобто рідних та близьких, з якими пацієнти з лабораторно підтвердженим діагнозом вірусного гепатиту А контактували напередодні, проживають разом чи ділять спільний побут", — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що наразі джерело спалаху гепатиту А на Вінниччині не встановлено. Враховуючи довгий інкубаційний період гепатиту А (до 45 днів) інфікована людина, яка могла бути джерелом розповсюдження інфекції, могла одужати. Проби води (централізованого, індивідуального водопостачання та стічних вод) та змиви з ринків, перевірка підприємств, які виробляють продукти харчування, та їхніх робітників вказують на відсутність постійного джерела вірусу, яке могло призвести до спалаху.

Також у міністерстві повідомили, що загалом, в Україні за 9 місяців зареєстровано 314 випадків цього захворювання. У 2022 за весь рік було зареєстровано 281 випадок. "Гепатит А постійно реєструється на території України. Найчастішою причиною є порушення санітарно-гігієнічних норм: погано помиті руки, використання чи вживання забрудненої води. Людина може інфікуватися, якщо вип’є заражену воду або з’їсть продукти, які готував хворий", — підкреслили у МОЗ.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій заявив, що спалах гепатиту А на Вінниччині — це не диверсія і про це свідчить низка певних фактів. На даний момент є кілька гіпотез, звідки потрапив вірус і як він поширився.