Спалах гепатиту А в Україні – це диверсія росіян? Лікар дав чітку відповідь

Спалахи хвороби очікували влітку

Нещодавній спалах гепатиту А на Вінниччині — це не диверсія і про це свідчить низка певних фактів. На даний момент є кілька гіпотез, звідки потрапив вірус і як він поширився.

Про це сказав лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, пише "Главком". Медик відповів на запитання журналістів, чи це може бути диверсією, оскільки гепатит А — це хвороба брудних рук і її активація більш характерна для літа, а спалах стався зараз.

"Ні. По-перше, у нас осінь дуже тепла. По-друге, вірус стійкий до заморожування. Разом із тим, зараження відбувається внаслідок потрапляння стічних вод у водойми, де ми купаємося. І ми справді очікували спалаху гепатиту А влітку – внаслідок підриву Каховської ГЕС. Тому що, як правило, при таких катастрофах виникають спалахи, бо є підтоплення прибудинкових територій, вигрібних ям. Нам пощастило, цього не відбулося", — сказав він.

У випадку з Вінницею, на думку Лапія, якби спалах був спровокований спеціально, то найімовірніше вірус би внесли в джерело водопостачання. Це спричинило б масове зараження. Проте проби води взято і вона не заражена. При цьому лікар додав, що проб було взято дуже багато з різних джерел.

Є кілька версій того, звідки почався спалах цієї хвороби. Деякі з них не знайшли свого підтвердження.

"Приміром, що вірус "завезли" з півдня України, де була катастрофа на Каховській ГЕС. Ця гіпотеза не підтвердилася: у південній частині не було спалаху, крім того, немає якоїсь міграції звідти. Крім того, люди, які захворіли, не мали контактів з приїжджими з Херсонщини", — підкреслив Лапій.

Також лікар сказав, що ще однією гіпотез джерелом поширення могли бути кавуни.

"Була навіть гіпотеза, що джерело поширення – кавуни, які завезли з Херсонщини, але їх завезли до різних регіонів, а спалах є лише у Вінниці. Тому знову ж таки ця гіпотеза не підтвердилася", — додав він.

Наразі досі важко сказати, чому саме Вінниця стала місцем спалаху хвороби, і звідки вірус міг потрапити та поширитись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що через спалах гепатиту А на Вінниччині було оголошено надзвичайну ситуацію. У зв’язку з цим області застосовують певні заходи.