Вспышка гепатита А в Украине - это диверсия россиян? Врач дал четкий ответ

Вспышки болезни ожидали летом

Недавняя вспышка гепатита А в Винницкой области — это не диверсия и об этом свидетельсвует ряд определенных фактов. В настоящий момент есть несколько гипотез, откуда попал вирус и как он распространился.

Об этом сказал врач-инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, пишет "Главком". Медик ответил на вопрос журналистов, может ли это быть диверсией, поскольку гепатит А — это болезнь грязных рук и ее активации более характерна для лета, а вспышка случилась сейчас.

"Нет. Во-первых, у нас осень очень теплая. Во-вторых, вирус устойчив к замораживанию. Вместе с тем, заражение происходит вследствие попадания сточных вод в водоемы, где мы купаемся. И мы действительно ожидали вспышки гепатита А летом – в результате подрыва Каховской ГЭС. Потому что, как правило, при таких катастрофах возникают вспышки, потому что есть подтопление придомовых территорий, выгребных ям. Нам повезло, этого не произошло", — сказал он.

В случае с Винницей, по мнению Лапия, если бы вспышка была спровоцирована специально, то вероятнее всего, вирус бы внесли в источник водоснабжения. Это привело бы к массовому заражению. Однако пробы воды взяты и она не заражена. При этом врач добавил, что проб было взято очень много и из разных источников.

Есть несколько версий того, откуда взялась вспышка этой болезни. Некоторые из них уже не нашли своего подтверждения.

"Например, вирус "завезли" с юга Украины, где была катастрофа на Каховской ГЭС. Эта гипотеза не подтвердилась: в южной части не было вспышки, кроме того, нет какой-либо миграции оттуда. Кроме того, люди, которые заболели, не имели контактов с приезжими из Херсона", — подчеркнул Лапий.

Также врач сказал, что еще одной из гипотез источником распространения могли быть арбузы.

"Была даже гипотеза, что источник распространения – арбузы, которые завезли с Херсонщины, но их завезли в разные регионы, а вспышку есть только в Виннице. Поэтому опять же эта гипотеза не подтвердилась", — добавил он.

На данный момент до сих пор трудно сказать, почему именно Винница стала местом вспышки болезни, и откуда вирус мог попасть и распространиться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по причине вспышки гепатита А на Винничине была объявлена чрезвычайная ситуация. В связи с этим в области применяют определенные меры.