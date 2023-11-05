1500 и 2500 гривен: кто из украинцев может получить новые выплаты
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Размер суммы помощи зависит от категории граждан
В Украине увеличили размер выплат для граждан, которые потеряли работу. Некоторые из них имеют возможность получить от государства 1500 гривен, а некоторым выплатят по 2500.
Информация об этом была опубликована на странице общественной организации "ВПО України". Отмечается, что суммы выплат отличаются в зависимости от категории граждан.
Получить 1500 гривен смогут:
- одинокие матери (родители), которые ухаживают за ребенком с инвалидностью;
- родители-одиночки, родители-воспитатели ДДСТ;
- усыновители, опекуны, попечители ребенка с инвалидностью подгруппы А;
- молодые люди, которые закончили или прекратили обучение в учебных заведениях;
- застрахованные лица, которые были уволены с последнего места работы по причине прекращения трудового договора;
- застрахованные граждане, имеющие страховой стаж менее 7 месяцев.
Получить 2500 гривен смогут:
- ВПЛ, у которых нет документов, необходимых для предоставления статуса безработного.
- ВПЛ, которые находятся на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий и не имеют необходимых документов, но данные о них есть в госреестрах.
Важно добавить, что пособие по безработице предоставляется не более 90 дней, а для ВПЛ составляет не более 120 календарных дней.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые категории граждан в Украине имеют право на получение выплаты в размере 200 тысяч гривен от государства.