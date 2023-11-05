1500 и 2500 гривен: кто из украинцев может получить новые выплаты

Размер суммы помощи зависит от категории граждан

В Украине увеличили размер выплат для граждан, которые потеряли работу. Некоторые из них имеют возможность получить от государства 1500 гривен, а некоторым выплатят по 2500.

Информация об этом была опубликована на странице общественной организации "ВПО України". Отмечается, что суммы выплат отличаются в зависимости от категории граждан.

Получить 1500 гривен смогут:

одинокие матери (родители), которые ухаживают за ребенком с инвалидностью;

родители-одиночки, родители-воспитатели ДДСТ;

усыновители, опекуны, попечители ребенка с инвалидностью подгруппы А;

молодые люди, которые закончили или прекратили обучение в учебных заведениях;

застрахованные лица, которые были уволены с последнего места работы по причине прекращения трудового договора;

застрахованные граждане, имеющие страховой стаж менее 7 месяцев.

Получить 2500 гривен смогут:

ВПЛ, у которых нет документов, необходимых для предоставления статуса безработного.

ВПЛ, которые находятся на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий и не имеют необходимых документов, но данные о них есть в госреестрах.

Важно добавить, что пособие по безработице предоставляется не более 90 дней, а для ВПЛ составляет не более 120 календарных дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые категории граждан в Украине имеют право на получение выплаты в размере 200 тысяч гривен от государства.