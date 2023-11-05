Укр

1500 и 2500 гривен: кто из украинцев может получить новые выплаты

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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В Украине повысили выплаты Новость обновлена 05 ноября 2023, 14:34
В Украине повысили выплаты. Фото pexels.com

Размер суммы помощи зависит от категории граждан

В Украине увеличили размер выплат для граждан, которые потеряли работу. Некоторые из них имеют возможность получить от государства 1500 гривен, а некоторым выплатят по 2500.

Информация об этом была опубликована на странице общественной организации "ВПО України". Отмечается, что суммы выплат отличаются в зависимости от категории граждан.

Получить 1500 гривен смогут:

  • одинокие матери (родители), которые ухаживают за ребенком с инвалидностью;
  • родители-одиночки, родители-воспитатели ДДСТ;
  • усыновители, опекуны, попечители ребенка с инвалидностью подгруппы А;
  • молодые люди, которые закончили или прекратили обучение в учебных заведениях;
  • застрахованные лица, которые были уволены с последнего места работы по причине прекращения трудового договора;
  • застрахованные граждане, имеющие страховой стаж менее 7 месяцев.

Получить 2500 гривен смогут:

  • ВПЛ, у которых нет документов, необходимых для предоставления статуса безработного.
  • ВПЛ, которые находятся на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий и не имеют необходимых документов, но данные о них есть в госреестрах.

Важно добавить, что пособие по безработице предоставляется не более 90 дней, а для ВПЛ составляет не более 120 календарных дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые категории граждан в Украине имеют право на получение выплаты в размере 200 тысяч гривен от государства.

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