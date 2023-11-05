1500 та 2500 гривень: хто з українців може отримати нові виплати

Розмір суми допомоги залежить від категорії громадян

В Україні збільшили розмір виплат громадянам, які втратили роботу. Деякі з них мають змогу отримати від держави 1500 гривень, а декому виплатять по 2500 гривень.

Інформація про це була надрукована на сторінці громадської організації "ВПО України". Зазначається, що суми виплат різняться залежно від категорії громадян.

Отримати 1500 гривень зможуть:

самотні матері (батьки), які доглядають дитину з інвалідністю;

батьки-одиначки, батьки-вихователі ДБСТ;

усиновлювачі, опікуни, піклувальники дитини з інвалідністю підгрупи А;

молоді люди, які закінчили чи припинили навчання у навчальних закладах;

застраховані особи, яких було звільнено з останнього місця роботи через припинення трудового договору;

застраховані громадяни, які мають страховий стаж менше ніж 7 місяців.

Отримати 2500 гривень зможуть:

ВПО, які не мають документів, необхідних для надання статусу безробітного.

ВПО, які перебувають на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій і не мають необхідних документів, але дані про них є у держреєстрах.

Важливо додати, що допомога з безробіття надається не більше 90 днів, а для ВПО становить не більше 120 календарних днів.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що деякі категорії громадян в Україні мають право на отримання виплати у розмірі 200 тисяч гривень від держави.