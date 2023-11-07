Спас побратимов ценой своей жизни: украинский герой погиб на Луганщине

Побратимы защитника запомнили воина как мотивированного и умелого командира

В тяжелых боях за Украину погиб украинский защитник, военнослужащий 205 батальона Территориальной обороны 241 отдельной бригады, капитан Илья Моторный. Прощание с ним состоялось во вторник, 7 ноября.

Трагедия случилась на территории Луганской области при деблокации одного из городов. Однако тело воина только сейчас смогли доставить к месту его вечного покоя. Об этом сообщили на странице "205 батальон Территориальной обороны"

"Моторный Илья принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории Луганской области, где героически погиб при деблокации одного из городов. Он вел огонь по вражеским позициям, благодаря чему его побратимы имели возможность выйти из окружения. Во время этого огневого контакта получил несовместимое с жизнью ранение…", — говорится в сообщении.

Побратимы защитника запомнили его как мотивированного и умелого командира, который способен вести за собой бойцов. Отмечается, что во время пребывания на позициях Илья Моторный проявил личное мужество и героизм в сверхсложных условиях.

Провести капитана в последний путь прибыл командир батальона, офицеры управления, побратимы из родного подразделения и бригады, родные и близкие, а также друзья воина.

"К большому сожалению, нас оставляют лучшие. Илья был и остается для нас всех достойным гражданином своего государства и образцовым военнослужащим", — написали в 205 батальоне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на войне в Украине погиб военный Дмитрий Семенов. Дома у защитника остались 10-месячная дочь и супруга.