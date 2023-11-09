"Чізбургер" или "чизбургер", "чіпси" или "чипси": правила написания популярных слов на украинском

Есть важное правило, которое просто следует запомнить

В список распространенных ошибок, которые допускают в украинском языке, можно отнести написание заимствованных слов. В них люди часто путают, нужно ли поставить букву "і" или "и".

Речь идет о таких словах как чипсы, чизбургер, капучино, гриль, моккачино и так далее. На сайте "Мова — ДНК нації" объяснили правило, запомнив которое, больше не будет возникать таких проблем с написанием.

"В общих названиях иноязычного происхождения после согласных д, т, с (дз), с, ц, ч, ш, ж (дж), р перед следующим согласным (кроме й) пишем и, а не и", — объяснили языковеды.

Исходя их этих правил, в украинском языке в словах капучино, моккачино, чизбургер, чипсы, гриль, ристрето и прочих мы не пишем после согласной "і". То есть, "чізбургер", "гріль", "чіпси" — это ошибка. Правильным будет написать эти слова так — "чизбургер", "гриль", "чипси".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно в украинском языке употреблять слова "Відкривати", "відмикати", "відчиняти". У них есть несколько синонимов и важно знать, в каких случаях уместно употребить то или иное слово.