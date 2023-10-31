"Відкривати", "відмикати", "відчиняти": многие не знают, как правильно употреблять эти слова

Не все задумываются, что делают ошибку

В Украине люди все чаще переходят на украинский язык. Но во время этого процесса они часто допускают ошибки или вообще используют русизмы.

Для перевода русских слов "открывать" и "закрывать" в украинском языке есть несколько синонимов. Какие именно слова следует употреблять в тех или иных ситуациях, поясняет портал "Язык — ДНК нации".

В случае, когда речь идет о начале события или функционировании определенного заведения, выявлении новых свойств или о том, что становится известным, следует употреблять глагол "відкривати". По тому же принципу нужно использовать слово "закривати": закрывать ресторан на ремонт, заседание, соревнование, счет.

В то же время, если речь идет о замке и нужно воспользоваться ключом, нужно употреблять глаголы "відмикати" или "замикати". Если речь идет о том, что требует определенного физического усилия рук человека, используем глаголы "відчиняти" или "зачиняти".

Когда речь идет о книге или тетради, следует употреблять глаголы "розгортати" или "згортати". Когда говорим о глазах или веках, используются глаголы "розплющувати" или "заплющувати", а о роте или губах — "розтулят" или "стуляти".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, в каких случаях нужно употреблять слова "одягати", "надівати" та "надягати".