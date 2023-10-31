"Відкривати", "відмикати", "відчиняти": багато хто не знає, як правильно вживати ці слова

Не всі замислюються, що роблять помилку

В Україні люди все частіше переходять на українську мову. Але під час цього процесу вони часто припускаються помилок або взагалі використовують русизми.

Для перекладу російських слів "открывать" і "закрывать" в українській мові є декілька синонімів. Які саме слова варто вживати у тих чи інших ситуаціях, пояснює портал "Мова — ДНК нації".

У випадку, коли йдеться про початок події чи функціонування певного закладу, усунення того, що закриває когось чи щось, виявлення нових властивостей або про те, що стає відомим, слід вживати дієслово "відкривати". За тим же принципом треба використовувати слово "закривати": закривати ресторан на ремонт, засідання, змагання, рахунок.

Водночас, якщо йде мова про замок і потрібно скористатися ключем, потрібно вживати дієслова "відмикати" або "замикати". Якщо йдеться про те, що потребує певного фізичного зусилля рук людини, використовуємо дієслова "відчиняти" або "зачиняти".

Коли йдеться про книгу чи зошит, варто вживати дієслова "розгортати" чи "згортати". Коли говоримо про очі чи повіки, використовуються дієслова "розплющувати" або "заплющувати", а про рот або вуста – "розтуляти" чи "стуляти".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, у яких випадках потрібно вживати слова "одягати", "надівати" та "надягати".