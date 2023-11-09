"Чізбургер" або "чизбургер", "чіпси" або "чипси": правила написання популярних слів українською

Є важливе правило, яке слід запам’ятати

До списку поширених помилок, якіх припускаються в українській мові, можна віднести написання запозичених слів. У них люди часто плутають, чи потрібно поставити літеру "і" чи "и".

Йдеться про такі слова як чипси, чизбургер, капучино, гриль, моккачино тощо. На сайті "Мова — ДНК нації" пояснили правило, запам’ятавши яке більше не виникатиме таких проблем із написанням.

"У загальних назвах іншомовного походження після приголосних д, т, з (дз), с, ц, ч, ш, ж (дж), р перед наступним приголосним (крім й) пишемо и, а не і", — пояснили мовознавці.

Виходячи з цих правил, в українській мові в словах капучино, моккачино, чизбургер, чипси, гриль, ристрето та інші ми не пишемо після приголосної "і". Тобто "чізбургер", "гріль", "чіпси" — це помилка. Правильним буде написати ці слова так — чизбургер, гриль, чипси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно в українській мові вживати слова "Відкривати", "відмикати", "відчиняти". Вони мають кілька синонімів і важливо знати, у яких випадках доречно вжити те чи інше слово.