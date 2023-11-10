Ушел добровольцем еще в 2014 году: на Запорожье погиб отец двоих детей

Защитник получил несовместимые с жизнью ранения

На фронте продолжают гибнуть украинские защитники. На этот раз трагическая весть пришла в Каменец-Подольский.

В понедельник, 6 ноября, оккупанты убили Александра Попченко. Об этом сообщает Каменец-Подольский городской совет.

Отмечается, что Александр пошел добровольцем защищать Украину еще задолго до полномасштабного вторжения россии. "Даллас" — так звали его собратья, был прекрасным человеком, хорошим отцом, патриотом своей страны. За Украину и пал смертью храбрых", — подчеркнули в горсовете.

Отмечается, что 6 ноября, выполняя боевое задание, защитник получил ранения несовместимые с жизнью. По данным Общественного, он погиб на Запорожском направлении.

Также в горсовете подчеркнули, что у Александра остались жена и двое детей – Роман и Олеся.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в ходе тяжелых боев под Авдеевкой украинский военный Андрей Бондарь получил несовместимое с жизнью ранение. Врачи больше недели пытались спасти ему жизнь.