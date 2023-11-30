Патрон vs. Карбон: у всем известного пса появился конкурент

Конкурент Патрона имеет 35 титулов и 20 побед в престижных выставках, в том числе иностранных

Похоже, что у всем известного в Украине пса Патрона появился реальный конкурент. Это 4-летняя немецкая овчарка Карбон, которая 30 ноября получит титул рекордсмена Украины по количеству титулов и наград.

Об этом написала глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. По ее словам, Карбон завоевал 35 самых престижных титулов в выставках 20 стран мира.

"Перечень всех его титулов занимает больше, чем половину страницы. Это – чемпионства в самых престижных международных экстерьерных выставках, где Карбон поднимался на первую ступеньку", – отметила она.

По словам Ветровой, Карбон ежедневно тренируется – у пса проходят занятия по защите, послушанию, следовой работе, подготовке для ринга. В Украине пес не пропускал ни одного конкурса, затем начал участвовать в зарубежных соревнованиях, победил в Молдове, Румынии, а затем начал брать первые места в других странах.

Напомним, в ноябре украинцев порадовал новый тренд в соцсетях, в котором слова песни "Пес Патрон" о лучшем четырехлапом разминировщике Украины накладывают на музыку всемирно известных хитов. Несмотря на то, что уже вышли десятки, а то и сотни версий, тренд не надоедает и продолжает распространяться.