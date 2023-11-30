Патрон vs. Карбон: в усім відомого пса з'явився конкурент

Конкурент Патрона має 35 титулів та 20 перемог у престижних виставках, у тому числі іноземних

Схоже, що в усім відомого в Україні пса Патрона з'явився реальний конкурент. Це – 4-річна німецька вівчарка Карбон, яка 30 листопада отримає титул рекордсмена України за кількістю титулів та нагород.

Про це написала очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. За її словами, Карбон завоював 35 найпрестижніших титулів у виставках 20 країн світу.

"Перелік усіх його титулів займає більше піваркуша. Це – чемпіонства у найпрестижніших міжнародних екстер’єрних виставках, де Карбон підіймався на першу сходинку", – зазначила вона.

За словами Вєтрової, Карбон щодня тренується – в пса проходять заняття із захисту, послуху, слідової роботи, підготовки для рингу. В Україні пес не пропускав жодного конкурсу, потім почав брати участь у закордонних змаганнях, переміг у Молдові, Румунії, а згодом почав брати перші місця в інших країнах.

Нагадаємо, у листопаді українців порадував новий тренд у соцмережах, у якому слова пісні "Пес Патрон" про найкращого чотирилапого розмінувальника України накладають на музику всесвітньо відомих хітів. Попри те, що вже вийшли десятки, а то й сотні версій, тренд не набридає і продовжує поширюватися.