Поспешите забрать посылки: как будут работать Новая Почта, Укрпочта и Meest на праздниках

В графиках работы популярных почтовых операторов намечаются небольшие изменения

Популярные украинские почтовые операторы обнародовали графики работы отделений на период новогодних и рождественских праздников.

В частности "Новая почта", "Укрпочта" и "Meest" сообщили, что в их отделениях все же будут изменения в графиках работы. К примеру 1 января отделения всех операторов будут закрыты.

Новая почта

В графиках работы "НП" ожидается два существенных изменения. Помимо 1 января, которое, как указано выше, будет выходным, также ожидается, что отделения будут работать по сокращенному графику 31 декабря.

Сообщается, что в канун Нового года большинство отделений будут работать с 9:00 до 17:00. Тем не менее в "НП" сообщают, что графики работы конкретного отделения лучше уточнить заранее, если это необходимо. Сделать это можно по этой ссылке.

Укрпочта

В работе отделений Укрпочты никаких дополнительных изменений не предвидится. 1 января намечается выходной, однако 25 декабря, как и 31 декабря, отделения будут работать по обычному графику без сокращений.

Meest

В работе Meest будет несколько изменений, помимо выходного 1 января.

24 декабря — отделения будут работать с 9:00-16:00;

25 декабря — с 10:00 до 16:00;

31 декабря — с 9:00 по 16:00.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой погоды стоит ждать в Киеве на новогодние праздники.