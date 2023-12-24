Поспешите забрать посылки: как будут работать Новая Почта, Укрпочта и Meest на праздниках
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В графиках работы популярных почтовых операторов намечаются небольшие изменения
Популярные украинские почтовые операторы обнародовали графики работы отделений на период новогодних и рождественских праздников.
В частности "Новая почта", "Укрпочта" и "Meest" сообщили, что в их отделениях все же будут изменения в графиках работы. К примеру 1 января отделения всех операторов будут закрыты.
Новая почта
В графиках работы "НП" ожидается два существенных изменения. Помимо 1 января, которое, как указано выше, будет выходным, также ожидается, что отделения будут работать по сокращенному графику 31 декабря.
Сообщается, что в канун Нового года большинство отделений будут работать с 9:00 до 17:00. Тем не менее в "НП" сообщают, что графики работы конкретного отделения лучше уточнить заранее, если это необходимо. Сделать это можно по этой ссылке.
Укрпочта
В работе отделений Укрпочты никаких дополнительных изменений не предвидится. 1 января намечается выходной, однако 25 декабря, как и 31 декабря, отделения будут работать по обычному графику без сокращений.
Meest
В работе Meest будет несколько изменений, помимо выходного 1 января.
- 24 декабря — отделения будут работать с 9:00-16:00;
- 25 декабря — с 10:00 до 16:00;
- 31 декабря — с 9:00 по 16:00.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой погоды стоит ждать в Киеве на новогодние праздники.