Поспішіть забрати посилки: як працюватимуть Нова Пошта, Укрпошта та Meest на святах

У графіках роботи популярних поштових операторів намічаються невеликі зміни

Популярні українські поштові оператори оприлюднили графіки роботи відділень на період новорічних та різдвяних свят.

Зокрема "Нова пошта", "Укрпошта" та "Meest" повідомили, що в їхніх відділеннях все ж таки будуть зміни у графіках роботи. Наприклад, 1 січня відділення всіх операторів будуть закриті.

Нова Пошта

У графіках роботи "НП" очікуються дві істотні зміни. Крім 1 січня, яке, як зазначено вище, буде вихідним, також очікується, що відділення працюватимуть за скороченим графіком 31 грудня.

Повідомляється, що напередодні Нового року більшість відділень працюватимуть з 9:00 до 17:00. Тим не менш, у "НП" повідомляють, що графіки роботи конкретного відділення краще уточнити заздалегідь, якщо це необхідно. Зробити це можна за цим посиланням.

Укрпошта

У роботі відділень Укрпошти жодних додаткових змін не передбачається. 1 січня планується вихідний, проте 25 грудня, як і 31 грудня, відділення працюватимуть за звичайним графіком без скорочень.

Meest

У роботі Meest буде кілька змін, окрім вихідного 1 січня.

24 грудня — відділення працюватимуть з 9:00-16:00;

25 грудня — з 10:00 до 16:00;

31 грудня — з 9:00 до 16:00.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, на яку погоду варто чекати в Києві на новорічні свята.