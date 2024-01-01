Новый год - новая работа: в Украине ищут водителя на зарплату 50 тысяч гривен

Работодатель готов взять студента и человека с инвалидностью

В связи с полномасштабной войной многие украинские мужчины защищают страну с оружием в руках, в связи с чем в некоторых сферах возник дефицит рабочих рук. Появляется все больше предложений по работе, в частности нужен водитель-международник, обещанная зарплата — до 50 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы и подбора персонала. Работодатель находится в Киеве и готов взять студента, или человека с инвалидностью. Опыт работы желателен, но не обязателен.

От претендента требуется:

умение управлять грузовым автомобилем (тягачи с полуприцепом 20 тонн)

наличие водительское удостоверение с категориями СЕ;

свидетельство водителя-международника (код 95);

актуальная медицинская справка;

Наличие биометрического загранпаспорта.

Работать нужно будет на автомобилях стандарта Евро5 и Евро по рейсам Украина-Европы-Украина (Германия, Голландия, Бельгия, Франция, Испания, Португалия). Компания предлагает официальное трудоустройство и полный соцпакет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине ищут гувернантку/гувернера для семилетнего ребенка. В месяц будут платить 30 тысяч гривен и это при том, что работать надо два раза в неделю, в основном с 15:00 до 18:00. К претенденту есть два требования.