Неслабо для неполной занятности. На зарплату в 30 тыс. грн в Украине ищут няню или гувернера

Воспитанника нужно всесторонне развивать

Несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну с российскими оккупантами, в 2023 году зарплаты украинцев растут. Появляются перспективные вакансии: например, для курьеров, а также ищут няню на зарплату до 30 тысяч гривен на неполную занятость.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы и подбора персонала. Работодатель находится во Львове и ищет гувернантку/гувернера с педагогическим образованием и опытом работы от 2 лет, для ребенка 7 лет.

Работа на условиях неполной занятости: два будних дня с 15:00 до 18:00. На каникулах, или если ребенок не идет в школу, - с 10:00 до 18:00.

В обязанности будет входить помощь ребенку в выполнении домашних заданий и понимании сложных тем, подготовка к контрольным. Также нужно будет играть с воспитанником в игры, помогающие ему развивать логическое мышление, внимание, память и творческие способности.

Кроме этого, нужно будет играть с ребенком в подвижные игры и водить его на спортивные секции. И наконец, от будущих гувернантки, или гувернера потребуется знакомить малыша с культурой и искусством: посещать с ним музеи, театры, выставки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине открыта вакансия для водителя на зарплату до 65 тысяч гривен в месяц. Есть только одно условие — опыт работы.