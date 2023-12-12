Неслабо для неповної зайнятості. На зарплату в 30 тис. грн в Україні шукають няню чи гувернера

Вихованця потрібно всебічно розвивати

Незважаючи на повномасштабну війну з російськими окупантами, що триває, у 2023 році зарплати українців зростають. З’являються перспективні вакансії: наприклад для кур’єрів, а також шукають няню на зарплату до 30 тисяч гривень на неповну зайнятість.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Роботодавець перебуває у Львові та шукає гувернантку/гувернера з педагогічною освітою та досвідом роботи від 2 років, для дитини 7 років.

Робота на умовах неповної зайнятості: два будні дні з 15:00 до 18:00. На канікулах, або якщо дитина не йде до школи — з 10:00 до 18:00.

До обов’язків входитиме допомога дитині у виконанні домашніх завдань та розумінні складних тем, підготовка до контрольних. Також потрібно буде грати з вихованцем в ігри, що допомагають йому розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять та творчі здібності.

Крім цього, потрібно буде грати з дитиною у рухливі ігри та водити її на спортивні секції. І нарешті, від майбутніх гувернантки, або гувернера потрібно буде знайомити малюка з культурою та мистецтвом: відвідувати з ним музеї, театри, виставки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні відкрито вакансію для водія на зарплату до 65 тисяч гривень на місяць. Є лише одна умова – досвід роботи.