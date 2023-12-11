В Україні готові взяти кур’єра на зарплату в 50 тисяч гривень, але важлива одна умова

До претендента не висувають жодних серйозних вимог

В Україні навіть попри повномасштабну війну продовжують зростати зарплати. І якщо пошукати, то можна влаштуватись на посаду, яка здатна забезпечити цілком непоганий дохід.

Одна з таких вакансій була опублікована на одному із сайтів пошуку роботи та підбору персоналу. Роботодавцям у ній виступає відома компанія Zakaz.ua, яка знаходиться у Львові (але робота пропонується у різних регіонах). Вона спеціалізується на доставці продуктів з передових гіпермаркетів, таких як METRO, Auchan, NOVUS, МегаМаркет, ЕкоМаркет, Таврія, VARUS, UltraMarket, Захоплення, КОСМОС, WINETIME, супермаркет "Харків".

Посада, на яку шукають співробітників, — кур’єр, а платити за його роботу готові 50 тисяч гривень на місяць. Цю зарплату обіцяють виплачувати 2 рази на місяць. Також є бонусна програма. Графік роботи 5 на 2. Ще з приємних переваг: знижка на паливо, компенсація палива та "домашнього кілометражу". При цьому до претендента не висувають жодних суворих вимог. Для роботодавця важлива комунікабельність, відповідальність, чесність, пунктуальність працівника та водійський стаж (2 роки).

Однак є одна важлива умова — претендент повинен мати і працювати на своїй машині, вантажопідйомністю 300 кг. (Kangoo, Partner, Doblo, Vito, VW T4, T5, Renault Trafic).

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