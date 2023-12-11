В Украине готовы взять курьера на зарплату в 50 тысяч гривен, но важно одно условие

К претенденту не предъявляют никаких серьезных требований

В Украине даже несмотря на полномасштабную войну продолжают расти зарплаты. И если поискать, то можно устроится на должность, которая способна обеспечить вполне неплохой доход.

Одна из таких вакансий была опубликована на одном из сайтов поиска работы и подбора персонала. Работодателям в ней выступает известная компания Zakaz.ua, которая находится во Львове (но работа предлагается в различных регионах). Она специализируется на доставке продуктов из передовых гипермаркетов, таких как METRO, Auchan, NOVUS, МегаМаркет, ЭкоМаркет, Таврия В, VARUS, UltraMarket, Восторг, КОСМОС, WINETIME, супермаркет "Харьков".

Должность, на которую ищут сотрудников, — курьер, а платить за его работу готовы 50 тысяч гривен в месяц. Эту зарплату обещают выплачивать 2 раза в месяц. Также имеется бонусная программа. График работы 5 на 2. Еще из приятных преимуществ: скидка на топливо, компенсация топлива и "домашнего километража". При всем этом к претенденту не предъявляют никаких серьезных требований. Для работодателя важна коммуникабельность, ответственность, честность, пунктуальность работника и водительский стаж (2 года).

Однако имеется одно важное условие — претендент должен иметь и работать на своей машине, грузоподъемностью 300+ кг. (Kangoo, Partner, Doblo, Vito, VW T4, T5, Renault Trafic).

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