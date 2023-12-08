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Є лише одна умова: в Україні шукають водія на зарплату 65 тисяч гривень

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Автор
Водій вантажівки
Водій вантажівки. Фото freepik.com

Компанія готова взяти на роботу ветерана

Попри повномасштабну війну з російськими окупантами, що триває, у 2023 році зарплати українців зростають. Найвигіднішим сектором роботи, на думку Держстату, у сьогоднішній українській економіці є "Інформація та телекомунікації", але добре заробити можна і в інших галузях. Наприклад, водіям пропонують роботу із зарплатою до 65 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Роботодавець перебуває у Львові та шукає водія-дальнобійника для перевезення негабаритних вантажів по Україні.

Водій потрібний на повну зайнятість. Компанія готова взяти на роботу ветерана. Обов’язковою умовою є досвід роботи не менше одного року. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування.

Заробітна плата складатиметься зі ставки та оплати за кожен рейс. Заявлена зарплата — 20 000 грн./ставка + 15 000 грн./рейс. На місяць передбачається 3-4 рейси. Працювати потрібно буде на автомобілі MAN EURO-5 + платформа 8-12 осей.

Раніше "Телеграф" розповідав, які спеціальності та професійні навички будуть найбільш популярними в Україні протягом наступних 10 років. Серед них інженери та технічні фахівці, які зосереджені на відновленні оборонно-промислового комплексу та розвитку вітчизняних військових технологій. Потрібні й інші фахівці.

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