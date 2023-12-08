Есть только одно условие: в Украине ищут водителя на зарплату 65 тысяч гривен

Компания готова взять на работу ветерана

Несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну с российскими оккупантами, в 2023 году зарплаты украинцев растут. Самым выгодным сектором работы, по мнению Госстата, в сегодняшней украинской экономике является "Информация и телекоммуникации", но хорошо заработать можно и в других отраслях. Например, водителям предлагают работу с зарплатой до 65 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы и подбора персонала. Работодатель находится во Львове и ищет водителя-дальнобойщика для перевозки негабаритных грузов по Украине.

Водитель нужен на полную занятость. Компания готова взять на работу ветерана. Обязательным условием является опыт работы не менее одного года. Работодатель предлагает официальное трудоустройство.

Заработная плата будет состоять из ставки и оплаты за каждый рейс. Заявленная зарплата — 20 000грн/ставка + 15 000грн/рейс. В месяц предполагается 3-4 рейса. Работать нужно будет на автомобиле MAN EURO-5 + платформа 8-12 осей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие специальности и профессиональные навыки будут наиболее востребованы в Украине в течение следующих 10 лет. Среди них инженеры и технические специалисты, которые сосредоточены на восстановлении оборонно-промышленного комплекса и развитии отечественных военных технологий. Потребуются и другие специалисты.