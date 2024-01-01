Новий рік – нова робота: в Україні шукають водія на зарплату 50 тисяч гривень

Роботодавець готовий взяти студента та людину з інвалідністю

У зв’язку з повномасштабною війною багато українських чоловіків захищають країну зі зброєю в руках, через що у деяких сферах виник дефіцит робочих рук. З’являється все більше пропозицій щодо роботи, зокрема, потрібен водій-міжнародник, обіцяна зарплата — до 50 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Роботодавець перебуває у Києві та готовий взяти студента, або людину з інвалідністю. Досвід роботи бажаний, але не обов’язковий.

Від претендента вимагається:

вміння керувати вантажним автомобілем (тягачі із напівпричепом 20 тонн)

наявність посвідчення водія з категоріями СЄ;

свідоцтво водія-міжнародника (код 95);

актуальна медична довідка;

наявність біометричного закордонного паспорта.

Працювати потрібно буде на автомобілях стандарту Євро5 та Євро6 за рейсами Україна-Європа-Україна (Німеччина, Голландія, Бельгія, Франція, Іспанія, Португалія). Компанія пропонує офіційне працевлаштування та повний соцпакет.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні шукають гувернантку/гувернера для семирічної дитини. На місяць платитимуть 30 тисяч гривень і це при тому, що працювати треба двічі на тиждень, здебільшого з 15:00 до 18:00. До претендента є дві вимоги.