"Заработала" почти полмиллиона на гуманитарке: в Днепре разоблачили воровку, которая грабила стариков (фото, видео)

Полиция поместила липового "соцработника" в СИЗО

В Днепре правоохранители разоблачили женщину, которая обворовывала пожилых людей. Злоумышленница представлялась "социальным работником" и предлагала помощь.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области. Женщине уже сообщили о подозрении по статье о кражах.

Известно, что 23-летняя жительница Павлоградского района под видом "социального работника" попадала в дома пожилых людей. Девушка предлагала пострадавшим продукты и деньги якобы в качестве гуманитарной помощи. Но давала старикам купюру большего номинала и просила сдачу.

Таким образом, злоумышленница узнавала, где жертвы хранят свои сбережения. Дождавшись, пока пожилой человек отвернется или отойдет в другую комнату, девушка воровала их деньги. Всего ей удалось обворовать жителей Днепра на сумму больше 400 тысяч гривен.

Девушка была задержана в 2023 году после совершения очередного преступления. Сейчас она находится под стражей, ей сообщили о подозрении по статье 185 УКУ. На данный момент известно о семи кражах, к которым причастна злоумышленница, но правоохранители проверяют ее на причастность к другим аналогичным преступлениям.

А местные Telegram-каналы опубликовали видео, как злоумышленница в компании еще нескольких человек и с сумкой, вероятно, гуманитарки, засветилась в одном из зданий Днепра.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве задержали "маньяка", убившего продавщицу цветов в одном из районов столицы. Выяснилось, что он может быть причастен к нескольким аналогичным преступлениям по стране.