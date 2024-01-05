В Киеве завелся вор-"кофеман": молодой парень врывается в кофейни (видео)

Злоумышленника, на данный момент, так и не задержали

В Киеве орудует злоумышленник, который совершает дерзкие налеты на небольшие кофейни, расположенные на Левом берегу столицы. Преступник не скрывает своего лица и действует достаточно нагло.

Молодого парня запечатлели камеры видеонаблюдения, однако выйти на его след, на данный момент, так и не удалось. Об этом сообщается в Телеграм-канале "Левый берег Киев".

Интересно, что обе кофейни, которые обокрал злоумышленник принадлежат одной сети — Decaf Сoffee.

Так, первая кража произошла в Дарницком районе столицы во вторник, 2 января. Здесь в кофейню, расположенную по улице Тростянецкая, 6 ворвался молодой парень. Он без проблем сбил замок на входной двери и проник внутрь помещения. Злоумышленник схватил кофемашину и покинул заведение.

Стоит отметить, что преступник не скрывает лицо и действует достаточно дерзко. На нем можно рассмотреть темную бейсболку и светлую кофту с капюшоном.

Decaf Сoffee по улице Тростянецкая, 6

Второй аналогичный случай произошел уже в четверг, 4 января, в Днепровском районе столицы. Так, в кофейню, расположенную на проспекте Соборности, 5 ворвался злоумышленник, который также похитил оборудование и скрылся.

В этом случае преступник также сбил замок на двери и с легкостью проник в помещение. Он не скрывал своего лица и даже не потрудился сменить одежду — на нем также можно заметить темную бейсболку и светлую кофту с капюшоном.

Остается лишь на деяться на то, что злоумышленника найдут и привлекут к ответственности.

Decaf Coffee Bar на проспекте Соборности, 5

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве задержали профессиональных домушников с арсеналом отмычек и магнитными ключами (фото). Отмечается, что воры каждый раз вели длительное наблюдение за квартирами потерпевших и тщательно готовились к совершению преступлений. Серийными домушниками оказались 42-летний киевлянин и 28-летний житель Киевской области.