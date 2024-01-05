У Києві завівся злодій-"кавоман": молодий хлопець вривається до кав'ярень (відео)

Зловмисника наразі так і не затримали

У Києві орудує зловмисник, який здійснює зухвалі нальоти на невеликі кав'ярні, розташовані на Лівому березі столиці. Злочинець не приховує свого обличчя і діє досить нахабно.

Молодого хлопця зняли камери відеоспостереження, проте вийти на його слід, на даний момент так і не вдалося. Про це повідомляється у Телеграм-каналі "Лівий берег Київ".

Цікаво, що обидві кав’ярні, які обікрав зловмисник, належать одній мережі — Decaf Сoffee.

Так, перша крадіжка сталася в Дарницькому районі столиці у вівторок, 2 січня. Тут у кав'ярню, розташовану на вулиці Тростянецькій, 6 увірвався молодий хлопець. Він без проблем збив замок на вхідних дверях і проник всередину приміщення. Зловмисник схопив кавомашину та покинув заклад.

Варто зазначити, що злочинець не приховує обличчя і діє досить зухвало. На ньому можна розгледіти темну бейсболку та світлу кофту з капюшоном.

Decaf Сoffee по вулиці Тростянецька, 6

Другий аналогічний випадок стався вже в четвер, 4 січня, у Дніпровському районі столиці. Так, у кав'ярню, розташовану на проспекті Соборності, 5 увірвався зловмисник, який також викрав обладнання і втік.

У цьому випадку злочинець також збив замок на дверях і з легкістю проник у приміщення. Він не приховував свого обличчя і навіть не потрудився змінити одяг — на ньому також можна помітити темну бейсболку і світлу кофту з капюшоном.

Залишається лише сподіватися на те, що зловмисника знайдуть і притягнуть до відповідальності.

Decaf Coffee Bar на проспекті Соборності, 5

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві затримали професійних домушників з арсеналом відмичок та магнітними ключами (фото). Зазначається, що злодії кожного разу вели тривалий нагляд за квартирами потерпілих і ретельно готувалися до скоєння злочинів. Серійними домушниками виявились 42-річний киянин та 28-річний мешканець Київської області.