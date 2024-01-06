"Заробила" майже півмільйона на гуманітарці: у Дніпрі викрили злодійку, яка грабувала людей похилого віку (фото, відео)

Поліція помістила липову "соцпрацівницю" у СІЗО

У Дніпрі правоохоронці викрили жінку, яка обкрадала людей похилого віку. Зловмисниця представлялася "соціальним працівником" та пропонувала допомогу.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області. Жінці вже повідомили про підозру за статтею про крадіжки.

Відомо, що 23-річна мешканка Павлоградського району під виглядом "соціального працівника" потрапляла до будинків літніх людей. Дівчина пропонувала постраждалим продукти та гроші нібито як гуманітарну допомогу. Але давала старим купюру більшого номіналу та просила здачу.

Таким чином, зловмисниця дізнавалася, де жертви зберігають свої заощадження. Дочекавшись, поки літня людина відвернеться або відійде в іншу кімнату, дівчина крала їхні гроші. Загалом їй вдалося обікрасти мешканців Дніпра на суму понад 400 тисяч гривень.

Дівчина була затримана у 2023 році після скоєння чергового злочину. Наразі вона перебуває під вартою, їй повідомили про підозру за статтею 185 ККУ. Наразі відомо про сім крадіжок, до яких причетна зловмисниця, але правоохоронці перевіряють її на причетність до інших аналогічних злочинів.

А місцеві Telegram-канали опублікували відео, як зловмисниця у компанії ще кількох людей і з сумкою, мабуть, гуманітарки, засвітилася в одній із будівель Дніпра.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві затримали "маніяка", який вбив продавчиню квітів в одному з районів столиці. З'ясувалося, що він може бути причетний до кількох аналогічних злочинів по країні.