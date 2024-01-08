"Шесть месяцев лежат на поле боя": семьи погибших в контрнаступлении бойцов ВСУ стремятся их достойно похоронить

Бойцы 110-й бригады ТрО попали под минометный обстрел и понесли потери под Приютным на Запорожье

Родные уроженца Одесчины Алексея Подоляна и запорожца Александра Нагорного, погибших во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении, до сих пор не могут их похоронить. Тела бойцов остались на поле боя, по крайней мере, об этом свидетельствуют их побратимы.

Командование воинской части, как и другие инстанции, только "футболят" семьи, потерявшие самых близких. "Телеграф" пообщался с родственниками павших воинов, узнав о вызовах, с которыми они вынуждены сталкиваться.

На "ноль" почти без отдыха

38-летний Алексей Подолян до полномасштабного вторжения жил в Одесской области, работал моряком на гражданских судах. В армию попал по мобилизации — в сентябре 2022-го получил повестку и явился в местный терцентр комплектования и социальной поддержки.

— Сначала брата, а у него не было военного опыта, направили в учебный центр во Львове, где он пробыл чуть больше месяца, а впоследствии его распределили в 110-ю отдельную бригаду территориальной обороны, — рассказала "Телеграфу" сестра Алексея Елена Мамчик. — По документам Алексей был механиком-водителем БМП, а по факту обычным пехотинцем. Это подразделение находилось на Запорожском направлении и до начала контрнаступления оставалось на своих позициях, периодически происходили столкновения с врагом, но ситуация была более-менее нормальная. Но впоследствии от них командиры требовали продвижения вперед через заминированные территории, при этом не давали прикрытия и достаточного количества оружия.

За время пребывания в войске Алексей существенно изменился, видно, что пребывание на передовой истощает.

— Мой муж Александр тоже служил в 110-й бригаде, но был в армии уже 25 февраля 2022 года, — рассказывает жена еще одного бойца Олеся Нагорная. — Пошел добровольцем так же, как и в 2014 году, сам покупал себе форму, бронежилет, еще и учил других ребят пользоваться оружием. По должности он был сержантом по материальному обеспечению, но регулярно ходил на боевые. Ранений у него не было, но четыре раза был контужен, жаловался, что шумело в голове, некоторое время еще и заикался — это было, когда еще в начале россияне двигали на наши позиции в районе Ровнополья, Новодаровки. Но никакого лечения Александр не получал, потому что не было времени, уже потом, в отпуске, обратился в больницу, прокапался и снова вернулся на фронт.

И Алексей, и Александр в последний раз выходили на связь с родными за несколько дней до гибели. Оба сообщили, что идут на задание, это означало, что телефоны будут молчать. Но они так больше и не "ожили".

Александра на фронте несколько раз контузило, но ему было не до госпиталя и передышки.

- Как только сын выходил с "нуля", он обязательно звонил по телефону мне, сестре — это было у него как закон, — говорит мама Алексея Надежда Подолян. — Так было и 13 июля. На следующий день, когда он немного выдохнул, пообщались с ним через Viber, хоть так увидели друг друга. И уже вечером он мне набрал и сказал, что завтра снова "выход". Я ему: "Как же так? Почему же так рано, ты ведь даже не отдохнул", а он отвечает: "Ну что ж, мама, война". Больше я его не слышала.

— С мужем мы говорили вечером 15 июля, разговор был обычный, единственное, что заметил: у них очень много погибших и раненых, — добавляет Олеся. — Уже позже от побратимов узнали, что 17 июля россияне обстреливали наши позиции возле села Приютное Пологовского района. В том числе и ту, где находился мой Александр, Алексей и еще один запорожский парень Рамиль Деган. Первым был убит Леша, потом прилетела мина и погиб Рамиль, а следующая уже оборвала жизнь моего мужа.

Несколько дней после описанных событий семьи бойцов были в неведении по поводу их судьбы, а затем им позвонили по телефону из части и сообщили о гибели. Еще через некоторое время родители Алексея Подоляна и жена Александра Нагорного получили уведомление, что оба считаются пропавшими без вести.

В ответ на обращение – игнор или отписки

За почти полгода, прошедшие с момента последнего боя бойцов 110-й бригады ТРО, родные так и не получили возможности их похоронить, потому что тела мужчин скорее всего до сих пор находятся на позициях. Согласно картам DeepState, на 5 января населенный пункт Приютное находится под контролем врага. Этот аналитический паблик в течение лета-осени 2023 года регулярно упоминал село в своих отчетах, ведь здесь продолжалось противостояние между ВСУ и российским войском, на стороне которого впоследствии был успех.

Вокруг приютного летом прошлого года шли бои, в одном из которых погибли бойцы 110 ТрО.

— Ребята из 110 бригады говорили нам, что смогли упаковать погибших в мешки, но забрать их сразу, когда эта территория была еще не захвачена россиянами, не получилось, — продолжает рассказ Олеся. — Они нам дали точку на карте, где должны находиться ребята, эту информацию, в частности, я указывала в обращении к уполномоченному ВР по правам человека Дмитрию Лубинцу с просьбой способствовать возвращению тела. Его посылала и по электронной почте, и через знакомую лично в руки недавно передавала, но результату ноль. В в/ч А7280 вообще ответили, что "информации о месте нахождения указанного военнослужащего, а также достоверных сведений о его гибели или нахождении в плену у воинской части нет".

В части семьи Александра, у которого остались двое детей, не смогли точно ответить, что с ним случилось.

— За это время нашей семье не ответили ни из Офиса президента, ни из Генштаба ВСУ, ни из военной прокуратуры, а из СБУ переадресовали письмо на Олега Котенко (до сентября занимал должность уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, сейчас является соучредителем ОО "Группа Патриот" — Авт.). и на этом все, – добавляет в свою очередь Елена. — В общем, насколько нам известно, в бригаде были значительные потери в июльские дни: с трех сторон обстреливали россияне, еще и между собой была не налажена координация. Брат говорил, что их высаживали в 6 км от позиций, причем везли туда не на бронированных машинах, а в "буханке", и они на себе тащили боекомплект. Против них тогда были и танки, и САУ, и все, что угодно. И теперь шесть месяцев, как наши ребята лежат на поле боя, никому не нужные.

О значительных потерях, вспоминают некоторые комментаторы и на странице 110-й бригады ТРО в Facebook, в частности, под постом о том, что флаг подразделения побывал в стенах Верховной Рады Украины.

На странице 110 бригады родные бойцов жалуются, что о тех после гибели забывают.

В полемику с авторами критических строк вступил даже лично Александр Игнатьев, до недавнего времени командовавший бригадой. Он напомнил о механизмах обращения граждан для решения проблемных вопросов и добавил, что они работают. Но, исходя из собственного опыта семьи Подолян и Нагорных, в коммуникации почему-то произошел сбой.

Бывший комбриг косвенно признал, что успехи на поле боя не возможны без потерь.

Не прояснило ситуацию и обращение "Телеграфа" к экс-комбригу напрямую, поскольку он сообщил, что "не уполномочен давать какие-либо комментарии от имени командования бригады, так как больше не проходит службу в 110-й" . А еще убежден, что ответы на все запросы и обращения были предоставлены в "определенном законодательством порядке" .

Определенный порядок должностные лица, наверное, соблюли, но игнорирование обращений семей павших воинов или предоставление формальных ответов дела не решит. Возможно, откровенный, честный разговор с родителями и женой павших воинов о рисках при эвакуации тел и рассказ о том, что было сделано (или наоборот не было и в этом случае были бы уместны извинения) облегчило бы для них боль утраты. И по крайней мере дало надежду, что об их родных, отдавших жизнь на фронте, помнят, а значит, со временем их можно будет провести в последний путь.

Обращение мамы погибшего бойца к первому лицу государства осталось без ответа.

— Нет могилки, на которую я могу прийти и погоревать, только портретик сына стоит у меня, возле которого я молю Бога помочь его вернуть, — в слезах говорит мать Алексея Подоляна Надежда. — Командиры требовали от бойцов идти вперед, а теперь даже говорить с нами отказываются. Мы уже не знаем, куда нам обращаться, чтобы забрать наших детей.

Как сообщал "Телеграф", в Украине пропавшими без вести считают более 26 тыс. человек, из которых около 15 тыс. — военные. Также чиновники признают, что расследование таких дел может занимать много времени, а возвращение тел усложняет оккупация территорий, где велись боевые действия.