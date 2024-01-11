Украинцы хохочут над новой функцией "ПриватБанка": "Два года над неймингом работали?"

В сети намекают на плагиат функции другого популярного банка

"ПриватБанк" запустил дополнительную функцию, которая называется "Конверт". Ее можно использовать для накопления личных средств или донатов, а также рассчитываться "Конвертом" в заведениях и учреждениях.

Об этом рассказали в пресс-службе банка. Услуга, которая сейчас работает в бета-режиме, появится в "Приват 24" после того, как приложение обновить.

В "ПриватБанке" рассказали, что если пользователь хочет собирать донаты на армию, то можно создать специальный конверт, на который могут скидывать деньги все желающие. Конверту можно дать название и описание, а также выбрать иллюстрацию и финальную дату сбора средств. Все, кто будет скидывать деньги на конверт могут видеть, какая сумма уже набралась.

Кроме того, эту функцию можно использовать, чтобы равномерно распределять свой доход. К примеру, откладывать в конверт "На машину", "Развлечения" или "Непредвиденные расходы". Также можно защитить деньги от самого себя.

"Накапливать бывает тяжело, потому что деньги всегда под рукой. Сначала мы колеблемся, потом берем немного, потом — еще, еще, еще… Как снежный шар. Заклейте Конверт до определенной даты или суммы, чтобы устоять перед соблазном немного потратить. При необходимости его всегда можно расклеить", — говорят в "ПриватБанке".

В сети новую функцию не оценили. У украинцев "конверт" ассоциируется с коррупцией и чем-то нелегальным. Многие стали шутить, что зарплата теперь официально будет в конвертах. Кроме того, пользователи сети нашли сходство между "Конвертом" и "Банкой" от monobank.

"Вы два года над неймингом думали?", — пишут в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинские хакеры взломали российский банк. Они выложили в открытый доступ полную клиентскую базу "Альфа-Банка".