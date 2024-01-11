Українці регочуть з нової функції "ПриватБанку": "Два роки над неймінгом працювали?"

У мережі натякають на плагіат функції іншого популярного банку

ПриватБанк запустив додаткову функцію, яка називається "Конверт". Її можна використовувати для накопичення власних коштів або донатів, а також розраховуватися "Конвертом" у закладах та установах.

Про це розповіли у пресслужбі банку. Послуга, яка зараз працює в бета-режимі, з’явиться у "Приват 24" після того, як програму оновити.

У "ПриватБанку" розповіли, що якщо користувач хоче збирати донати на армію, то можна створити спеціальний конверт, на який можуть скидати гроші усі охочі. Конверту можна дати назву та опис, а також вибрати ілюстрацію та фінальну дату збору коштів. Усі, хто буде скидати гроші на конверт, можуть бачити, яка сума вже набралася.

Крім того, цю функцію можна використовувати для рівномірного розподілу свого доходу. Наприклад, відкладати в конверт "На машину", "Розваги" або "Непередбачені витрати". Також можна захистити гроші від себе.

"Накопичувати буває важко, бо гроші завжди під рукою. Спочатку ми вагаємось, потім беремо трохи, потім — ще, ще, ще… Як снігова куля. Заклейте Конверт до певної дати чи суми, щоб встояти перед спокусою трохи витратити. При необхідності його завжди можна розклеїти", — кажуть у "ПриватБанку".

У мережі нову функцію не оцінили. В українців "конверт" асоціюється з корупцією та чимось нелегальним. Багато хто почав жартувати, що зарплата тепер офіційно буде в конвертах. Крім того, користувачі мережі знайшли схожість між "Конвертом" та "Банкою" від monobank.

"Ви два роки над неймінгом думали?", — пишуть у мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українські хакери зламали російський банк. Вони виклали у відкритий доступ повну клієнтську базу Альфа-Банку.