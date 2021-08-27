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Боролся против Евромайдана и попал под люстрацию: суд восстановил в должности скандального замглавы МВД Одесчины

Автор
Г. Лубенец
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Боролся против Евромайдана и попал под люстрацию: суд восстановил в должности скандального замглавы МВД Одесчины Новость обновлена 27 августа 2021, 21:52
Эдуард Гребенюк

Кроме того, ему выплатят компенсацию за вынужденный прогул.

Скандально известный Окружной админсуд Киева восстановил в должности замначальника МВД в Одесской области — начальника милиции общественной безопасности Эдуарда Гребенюка.

Об этом сообщает Думская.

Гребенюк после событий Революции Достоинства попал под действие закона "Об очищении власти" и был уволен. Однако судья ОАСК Валерий Кузьменко приказ об увольнении милиционера посчитал незаконным и отменил его действие.

Таким образом Гребенюк не только вновь принят на работу, но и получил денежную компенсацию в размере более 683 тысяч гривен. Примечательно, что его должность была упразднена.

Издание отмечает, что Гребенюк 25 ноября 2013, будучи в должности замглавы УМВД в Черниговской области, отдал приказ о разгоне палаточного городка демонстрантов в сквере им. Попудренко в Чернигове. За это ему инкриминировали преступления по статьям о препятствовании проведению мирных демонстраций (№340) и превышении служебных полномочий (№364).

После длительного судебного разбирательства, в 2018 году суд окончательно признал его виновным в нарушении статьи 340, тем самым подтвердив его участие в преступлениях режима Януковича.

Как ранее писал "Телеграф" новый глава МВД Денис Монастырский начал "зачищать" ведомство от людей Арсена Авакова.

Так в отставку уже ушли глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, а также главы Харьковского и Одесского ГУНП Андрей Рубель и Олег Бех.

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