Боролся против Евромайдана и попал под люстрацию: суд восстановил в должности скандального замглавы МВД Одесчины
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Кроме того, ему выплатят компенсацию за вынужденный прогул.
Скандально известный Окружной админсуд Киева восстановил в должности замначальника МВД в Одесской области — начальника милиции общественной безопасности Эдуарда Гребенюка.
Об этом сообщает Думская.
Гребенюк после событий Революции Достоинства попал под действие закона "Об очищении власти" и был уволен. Однако судья ОАСК Валерий Кузьменко приказ об увольнении милиционера посчитал незаконным и отменил его действие.
Таким образом Гребенюк не только вновь принят на работу, но и получил денежную компенсацию в размере более 683 тысяч гривен. Примечательно, что его должность была упразднена.
Издание отмечает, что Гребенюк 25 ноября 2013, будучи в должности замглавы УМВД в Черниговской области, отдал приказ о разгоне палаточного городка демонстрантов в сквере им. Попудренко в Чернигове. За это ему инкриминировали преступления по статьям о препятствовании проведению мирных демонстраций (№340) и превышении служебных полномочий (№364).
После длительного судебного разбирательства, в 2018 году суд окончательно признал его виновным в нарушении статьи 340, тем самым подтвердив его участие в преступлениях режима Януковича.
Как ранее писал "Телеграф" новый глава МВД Денис Монастырский начал "зачищать" ведомство от людей Арсена Авакова.
Так в отставку уже ушли глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, а также главы Харьковского и Одесского ГУНП Андрей Рубель и Олег Бех.
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