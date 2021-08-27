Боровся проти Євромайдану і потрапив під люстрацію: суд поновив на посаді скандального заступника глави МВС Одещини

Крім того, йому виплатять компенсацію за вимушений прогул.

Скандально відомий Окружний адмінсуд Києва поновив на посаді заступника начальника МВС в Одеській області — начальника міліції громадської безпеки Едуарда Гребенюка.

Про це повідомляє Думська.

Гребенюк після подій Революції Переваги потрапив під дію закону "Про очищення влади" і був звільнений. Однак суддя ОАСК Валерій Кузьменко наказ про звільнення міліціонера порахував незаконним і скасував його дію.

Таким чином Гребенюк не тільки знову прийнятий на роботу, а й отримав грошову компенсацію в розмірі понад 683 тисяч гривень. Примітно, що його посада була скасована.

Видання зазначає, що Гребенюк 25 листопада 2013, будучи на посаді заступника голови УМВС в Чернігівській області, віддав наказ про розгін наметового містечка демонстрантів в сквері ім. Попудренка в Чернігові. За це йому інкримінували злочини за статтями про перешкоджання проведенню мирних демонстрацій (№340) і перевищенні службових повноважень (№364).

Після тривалого судового розгляду, в 2018 році суд остаточно визнав його винним в порушенні статті 340, тим самим підтвердивши його участь у злочинах режиму Януковича.

Як раніше писав "Телеграф" новий глава МВС Денис Монастирський почав "зачищати" відомство від людей Арсена Авакова.

Так у відставку вже пішли глава Нацполіціі Києва Андрій Крищенко, а також глави Харківського та Одеського ГУНП Андрій Рубель і Олег Бех.