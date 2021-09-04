Укр

После божьих коровок и медуз на Одессу обрушилось новое нашествие — уже гусениц (видео)

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Гусеница американской белой бабочки Новость обновлена 04 сентября 2021, 23:23
Гусеница американской белой бабочки

Гусеницы для человека не опасны, однако сильно вредят деревьям.

Жители Одессы жалуются на нашествие полчищ мохнатых гусениц. Местные жители говорят, что их в конце лета всегда наблюдалось много, но в этом году их стало еще больше.

На видео, размещенном в телеграм-канале Одесса INFO, заметно, как десятки таковых плотно сидят на стене дома.

Речь идет о гусеницах американской белой бабочки, которые в четвертом возрасте образовывают крупные колонии на деревьях. Пораженное гусеницами растение можно определить по съеденной листве и густой паутине.

Насекомые считаются вредителями и часто поражают плодовые деревья, вроде яблонь, груш, персиков и многих других. Всего в рацион гусениц входят около 230 видов растений.

К счастью, для людей они никакой опасности не представляют.

Местные жители разошлись в оценке того, всегда ли их было так много, однако некоторые утверждают, что даже обработка деревьев не спасает от напасти.

Как сообщалось ранее, это не первое "нашествие" в Одессе в этом году.

Так в конце июня туристы жаловались на засилье божьих коровок, которые, по их словам, к тому же очень больно кусаются.

А в конце августа возле морского берега были замечены большие медузы.

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